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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810

Izbeigta ražošana

2800 seriesTvaika gludeklis

GC2810/02

4

| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis ar jaunu SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • SteamGlide

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

Atsauksmes

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4.0

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

3
2

01/04/2019

Україна

Україна

Ціна якість

Відпрасувала два гарантійних терміни. Прасувати швидко і легко завдяки продуманості та технічним характеристикам. 'невбиваєма'. Справляється із всіма типами тканини. Легка, підошва гарно ковзає та не прилипає до тканини, паровий удар легко розпрямляє всі складки. Не 'перебиває' тканину через тканину. Прасує вже чотири роки. можливо придбав би іншу праску філіпс, але ця невмируча! Раджу всім. не пошкодуєте. Проста у використанні, користуюся кожен другий день.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810/02 Парова праска

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810/02 Парова праска

22/12/2020

Magyarország

Magyarország

Gyűrődésmentes ruha

Tökéletes termék, könnyen tisztítható, kellemes használat.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló

04/02/2019

România

România

Electrocasnic foarte util

"Recenzie din campania Philips". Am acest fier de calcat de mult timp si functioneaza impecabil. Poate fi utilizat pentru calcarea diferitelor materiale fara probleme. Totodata, intretinerea si randamanetul acestuia pot satisface orice capriciu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā