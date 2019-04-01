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Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
SteamGlide
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Godalgas
4.0
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
віталь
01/04/2019
Україна
Ціна якість
Відпрасувала два гарантійних терміни. Прасувати швидко і легко завдяки продуманості та технічним характеристикам. 'невбиваєма'. Справляється із всіма типами тканини. Легка, підошва гарно ковзає та не прилипає до тканини, паровий удар легко розпрямляє всі складки. Не 'перебиває' тканину через тканину. Прасує вже чотири роки. можливо придбав би іншу праску філіпс, але ця невмируча! Раджу всім. не пошкодуєте. Проста у використанні, користуюся кожен другий день.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810/02 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810/02 Парова праска
Éva-
22/12/2020
Magyarország
Gyűrődésmentes ruha
Tökéletes termék, könnyen tisztítható, kellemes használat.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló
Adriana1994
04/02/2019
România
Electrocasnic foarte util
"Recenzie din campania Philips". Am acest fier de calcat de mult timp si functioneaza impecabil. Poate fi utilizat pentru calcarea diferitelor materiale fara probleme. Totodata, intretinerea si randamanetul acestuia pot satisface orice capriciu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur