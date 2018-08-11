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Izbeigta ražošana

Tvaika gludeklis

GC2820/02

4.5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai sasniegtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Šis Philips gludeklis GC2820/02 ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, 2000 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika padevei un atkaļķošanas tabletēm ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

Skatīt visas priekšrocības

Gludeklis ar jaunu SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • Tvaiks 30 g/min, 90 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2000 vati

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Tabletes sadala kaļķi, lai to varētu vienkārši izskalot

Pēc noteikta laika gludeklī veidojas kaļķa paliekas. Šī tablete sadala kaļķi mazās daļiņās, lai gludekli varētu viegli iztīrīt. Šāda tīrīšana jāveic reizi mēnesī.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

11/08/2018

Polska

Polska

Bardzo dobre zelazko

Bardzo dobrze zelazko w przystepnej cenie. Now ma potrzeby przeplacac and za inne, bardziej wypasione modele.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest funkcjonalny i łatwy w urzyciu.

Polecam każdemu kto ceni sobie wygode. Jest lekkie i poręczne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820

07/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Żelazko doskonale nadaję się do prasowania wszystkich materiałów

Żelazko posiadam kilka lat.Prasuję nim wszystko,począwszy od bawełnianych bluzeczek a kończąc na delikatnych firankach.Jestem bardzo zadowolona z produktu. Bardzo polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.