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Lai sasniegtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Šis Philips gludeklis GC2820/02 ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, 2000 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika padevei un atkaļķošanas tabletēm ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
Tvaiks 30 g/min, 90 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2000 vati
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.
Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Pēc noteikta laika gludeklī veidojas kaļķa paliekas. Šī tablete sadala kaļķi mazās daļiņās, lai gludekli varētu viegli iztīrīt. Šāda tīrīšana jāveic reizi mēnesī.
Godalgas
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Hoshi
11/08/2018
Polska
Bardzo dobre zelazko
Bardzo dobrze zelazko w przystepnej cenie. Now ma potrzeby przeplacac and za inne, bardziej wypasione modele.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820
Joanna27
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest funkcjonalny i łatwy w urzyciu.
Polecam każdemu kto ceni sobie wygode. Jest lekkie i poręczne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820
jewa1982
07/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Żelazko doskonale nadaję się do prasowania wszystkich materiałów
Żelazko posiadam kilka lat.Prasuję nim wszystko,począwszy od bawełnianych bluzeczek a kończąc na delikatnych firankach.Jestem bardzo zadowolona z produktu. Bardzo polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC2820