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Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jaunu SteamGlide gludināšanas virsmu, 2100 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika plūsmai un atkaļķošanas tabletēm šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
Bumper
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
2100 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Magda26
15/05/2012
Polska
Z tym produktem prasowanie stało sie przyjemnością
Poleciłam bym ten produkt każdej wymagającej osobie. Filtr wodny który zamontowany jest w produkcie powoduje, że żalasko łatwo mozna utrzymać w dobrym stanie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2830 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2830 Żelazko parowe