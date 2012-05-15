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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830

Izbeigta ražošana

2800 seriesTvaika gludeklis

GC2830/02

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jaunu SteamGlide gludināšanas virsmu, 2100 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika plūsmai un atkaļķošanas tabletēm šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

Skatīt visas priekšrocības

Ar jaunu SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • Bumper

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.

Pastāvīga tvaika padeve

Pastāvīga tvaika padeve

2100 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Papildu tvaiks līdz pat 95 g visgrūtāk gludināmām krokām

Papildu tvaiks līdz pat 95 g visgrūtāk gludināmām krokām

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Z tym produktem prasowanie stało sie przyjemnością

Poleciłam bym ten produkt każdej wymagającej osobie. Filtr wodny który zamontowany jest w produkcie powoduje, że żalasko łatwo mozna utrzymać w dobrym stanie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2830 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2800 series GC2830 Żelazko parowe

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā