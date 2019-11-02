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Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
2000 W
30 g/min tvaika padeve
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/02 Парова праска
Simona28
08/05/2019
România
Un produs excelent
Ușurință în manevrare, călcare lină și abur suficient. Sunt foarte mulțumită de acest produs chiar dacă l-am achiziționat cu ceva timp în urmă.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur