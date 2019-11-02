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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2910/02

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

Skatīt visas priekšrocības

Gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • 2000 W

  • 30 g/min tvaika padeve

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/02 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/02 Парова праска

08/05/2019

România

România

Un produs excelent

Ușurință în manevrare, călcare lină și abur suficient. Sunt foarte mulțumită de acest produs chiar dacă l-am achiziționat cu ceva timp în urmă.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā