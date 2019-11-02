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Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2910/20

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • Tvaiks 35 g/min;100 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2100 vati

Pastāvīga tvaika padeve

Pastāvīga tvaika padeve

2100 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/02 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/02 Парова праска

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