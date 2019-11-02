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Tvaiks 35 g/min;100 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2100 vati
2100 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2910/02 Парова праска