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Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Šis praktiskais Philips tvaika gludeklis ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un atkaļķošanas tabletēm ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
2100 W
35 g/min tvaika padeve
95 g papildu tvaiks
2100 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur