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Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2920/02

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Šis praktiskais Philips tvaika gludeklis ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un atkaļķošanas tabletēm ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

Skatīt visas priekšrocības

Gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • 2100 W

  • 35 g/min tvaika padeve

  • 95 g papildu tvaiks

Pastāvīga tvaika padeve

Pastāvīga tvaika padeve

2100 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 95 g visgrūtāk gludināmām krokām

Papildu tvaiks līdz pat 95 g visgrūtāk gludināmām krokām

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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