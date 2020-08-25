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Tvaiks 35 g/min;110 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2200 vati
Jaudīgais gludeklis ātri sasilst un gludināšanas laikā saglabā ļoti stabilu temperatūru, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Gludekļa 110 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
in8inity
25/08/2020
Україна
Надійна праска: користуємось близько 10 років
Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Парова праска
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur