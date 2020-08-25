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  • Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
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Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2920/70

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • Tvaiks 35 g/min;110 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2200 vati

Spēcīga tvaika padeve ātrai gludināšanai

Spēcīga tvaika padeve ātrai gludināšanai

Jaudīgais gludeklis ātri sasilst un gludināšanas laikā saglabā ļoti stabilu temperatūru, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

110 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

110 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Gludekļa 110 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Надійна праска: користуємось близько 10 років

Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Парова праска

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.