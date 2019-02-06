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Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 35 g/min;120 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2300 vati
Jaudīgais gludeklis ātri sasilst un gludināšanas laikā saglabā ļoti stabilu temperatūru, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Gludekļa 120 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička