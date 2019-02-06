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  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
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Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2930/30

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • Tvaiks 35 g/min;120 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2300 vati

Spēcīga tvaika padeve ātrai gludināšanai

Spēcīga tvaika padeve ātrai gludināšanai

Jaudīgais gludeklis ātri sasilst un gludināšanas laikā saglabā ļoti stabilu temperatūru, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

120 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

120 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Gludekļa 120 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/02/2019

România

România

Un fier de calcat foarte bun

Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosti

Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā