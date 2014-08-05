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Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un atkaļķošanas tabletēm šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 40 g/min;130 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2400 vati
2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Jest świetne
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Plusi
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Mīnusi
Минусов нет.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-07-04
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-06-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-06-29