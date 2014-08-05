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Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2960/50

5

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un atkaļķošanas tabletēm šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • Tvaiks 40 g/min;130 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/08/2014

Polska

Polska

Jest świetne

Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Plusi

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Mīnusi

Минусов нет.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Парова праска

Izmantošanas datums 2019-07-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Парова праска

Izmantošanas datums 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Парова праска

Izmantošanas datums 2019-06-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2960/50 Парова праска

Izmantošanas datums 2019-06-29

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā