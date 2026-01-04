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Izbeigta ražošana

PowerLife PlusTvaika gludeklis

GC2982/30

1 godalga

Radīts labam sniegumam ikdienā
Philips PowerLife Plus tvaika gludeklis nodrošina izcilu rezultātu katru dienu un nekad nepieviļ, pateicoties jaunajai SteamGlide gludināšanas virsmai, nemainīgi jaudīgai tvaika padevei, vienkārši izmantojamai Calc Clean funkcijai ilgai tvaika padevei un īpaši stabilam paliktnim.
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Radīts labam sniegumam ikdienā

  • Tvaiks 35 g/min;130 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2300 vati

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 35 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 35 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 35 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmus burzījumus

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmus burzījumus

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.noturīgiem burzījumiem

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.