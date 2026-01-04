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Izbeigta ražošana
GC2982/30
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 35 g/min;130 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2300 vati
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 35 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.noturīgiem burzījumiem
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.
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