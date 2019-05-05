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Tvaiks 40 g/min;140 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
2400 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiks līdz pat 140 g ātrai burzījumu izlīdzināšanai.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
hasytch
05/05/2019
Česká republika
Za rozumný peníz skvělá žehlička
Jednoduchá obsluha. Na žehlení košilí perfektní, klouže jak po másle po žehlící ploše. Přehledné nastavení funkcí.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička