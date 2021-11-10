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2400 W
40 g/min nepārtraukta tvaika
150 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Godalgas
4.9
no 5
63
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Popova
10/11/2021
Україна
Чудова праска
Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2994/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2994/20 Парова праска
Jully’s
26/10/2021
Україна
Легкий
Зручна праска у використані, легка, довгий шнур, зручний новий для наливання води, підошву легко витирати якщо забруднитися, прасує дуже добре
Plusi
Легка, зручна, добре випрасовує речі
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2996/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2996/20 Парова праска
Маріна737
22/01/2021
Україна
Відмінна якість
Швидко нагрівається, має дуже стійке покриття, хороший паровий удар, потужний, зручний у використанні, не псує речі, є автовимкнення, тепер прасування речей в задоволення!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2996/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2996/20 Парова праска
Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu