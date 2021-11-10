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Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2996/20

4.9
| (63) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai ik dienu būtu izcili gludināšanas rezultāti, jums ir nepieciešams uzticams gludeklis. Šis kvalitatīvais gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu, kas ir noturīga pret skrāpējumiem, ar pastāvīgu tvaika padevi un iestrādātu atkaļķošanas funkciju nodrošina noturīgu un ilgtspējīgu sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

4 reizes ilgāks darbmūžs ar SteamGlide gludināšanas virsmu*

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • 2400 W

  • 40 g/min nepārtraukta tvaika

  • 150 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

2400 W ātrai uzsilšanai

2400 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Papildu tvaiks līdz 150 g ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Papildu tvaiks līdz 150 g ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

Tvaika padeve līdz 40 g/min jaudīgai, stabilai veiktspējai

Tvaika padeve līdz 40 g/min jaudīgai, stabilai veiktspējai

Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

63

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2994/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2994/20 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Легкий

Зручна праска у використані, легка, довгий шнур, зручний новий для наливання води, підошву легко витирати якщо забруднитися, прасує дуже добре

Plusi

Легка, зручна, добре випрасовує речі

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2996/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2996/20 Парова праска

22/01/2021

Україна

Україна

Відмінна якість

Швидко нагрівається, має дуже стійке покриття, хороший паровий удар, потужний, зручний у використанні, не псує речі, є автовимкнення, тепер прасування речей в задоволення!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2996/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2996/20 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Testēts, salīdzinot ar Philips nelīpošo gludināšanas virsmu