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  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā

Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2998/80

4.7
| (22) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

1 godalga

Radīts labam sniegumam ikdienā
Lai ik dienu būtu izcils gludināšanas rezultāts, ir nepieciešams uzticams gludeklis. Šis kvalitatīvais gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu, kas ir noturīga pret skrāpējumiem, ar pastāvīgu tvaika padevi un iestrādātu atkaļķošanas funkciju, nodrošina noturīgu un ilgtspējīgu sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

4 reizes ilgāks darbmūžs ar SteamGlide gludināšanas virsmu*

Radīts labam sniegumam ikdienā

  • 2400 W

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 170 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

2400 W ātrai uzsilšanai

2400 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Papildu tvaiks līdz 170 g vieglai visnoturīgāko burzījumu likvidēšanai

Papildu tvaiks līdz 170 g vieglai visnoturīgāko burzījumu likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

Tvaika padeve līdz pat 45 g/min jaudīgai, stabilai veiktspējai

Tvaika padeve līdz pat 45 g/min jaudīgai, stabilai veiktspējai

Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

22

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3
2

30/12/2021

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Виріб має чудові функції

Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!

Plusi

Довготривала, якісна та легка в користуванні

Mīnusi

Не знайшла

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

отличный выбор

Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu