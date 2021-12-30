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2400 W
45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
170 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai
Godalgas
4.7
no 5
22
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Ibordun
30/12/2021
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Виріб має чудові функції
Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска
Miya24
29/10/2021
Україна
Чудова праска
Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!
Plusi
Довготривала, якісна та легка в користуванні
Mīnusi
Не знайшла
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска
Край
29/10/2021
Україна
отличный выбор
Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2998/80 Парова праска
Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu