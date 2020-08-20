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Nepārtraukta tvaika padeve palīdz viegli likvidēt krokas.
Šim Philips gludeklim ir vertikāla tvaika funkcija, lai izlīdzinātu krokas pakarinātiem audumiem.
Pateicoties lielajai 300 ml ūdens tvertnei, ūdens jāuzpilda retāk, tādējādi ar vienu uzpildes reizi var izgludināt vairāk apģērba.
Godalgas
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Утюг отработал больше десяти лет и работает до сих пор.
Plusi
Выполняет свои функции на сто процентов.
Mīnusi
Ничего.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3109/02 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3109/02 Парова праска
Mehanik83
31/10/2019
Україна
При належном використанні прослужить довгий час
Даною праску використовуємо більше 13 років , легкість у використанні, ніколи не підводила. За цей період повністю працюють всі функції праски, немає ніде підтікання води, підошва при належном догляді ніде непотусніла.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3109/02 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3109/02 Парова праска
irshik
03/04/2019
Україна
чудовий
Пропрацювала 8 років. зручна, легко ковзає, чудово розгладжувала. дуже класна підошва. з часом почала підтікати, але це було вже під кінець "життя":)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3109/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3109/02 Парова праска