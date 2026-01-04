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GC310/55
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1000 W
Steam-On-Demand
Birste
Izmantojot tvaicētāju, jums nav nepieciešams gludināmais dēlis, un tas padara gludināšanu vieglāku.
Elektriskais sūknis nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vieglai un ātrai kroku likvidēšanai.
Izmantojiet birstes piederumu uz biezākiem apģērbiem, piemēram, mēteļiem, lai panāktu labāku tvaika iespiešanos un labāku gludinājumu.
Godalgas
Atsauksmes
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.