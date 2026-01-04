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  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu

Izbeigta ražošana

Steam&GoRokas apģērbu tvaicētājs

GC310/55

1 godalga

Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
Šis rokas apģērbu tvaicētājs ir lieliski piemērots ātrai apģērbu kopšanai pēdējā brīdī un grūti gludināmiem apģērbiem. Vienkārši lietojams un ātrs, tas ir lielisks papildinājums jūsu gludeklim.
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Lieliski piemērots delikātiem audumiem un ceļojumiem

Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu

  • 1000 W

  • Steam-On-Demand

  • Birste

Nav nepieciešams gludināmais dēlis

Nav nepieciešams gludināmais dēlis

Izmantojot tvaicētāju, jums nav nepieciešams gludināmais dēlis, un tas padara gludināšanu vieglāku.

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve ar elektrisko sūkni

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve ar elektrisko sūkni

Elektriskais sūknis nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vieglai un ātrai kroku likvidēšanai.

Birstes piederums izcilam gludinājumam

Birstes piederums izcilam gludinājumam

Izmantojiet birstes piederumu uz biezākiem apģērbiem, piemēram, mēteļiem, lai panāktu labāku tvaika iespiešanos un labāku gludinājumu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

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Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.