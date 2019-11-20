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Ar īpaši lielo ūdens ievadi, ūdens pievienošana jūsu gludeklī ir ātra un viegla. Tā aizņem tikai dažas sekundes, un vairs nepastāv risks nošļakstīt ūdeni visapkārt!
Pateicoties EasyCare īpaši garajam 3 m vadam, varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas un pat tālāk!
Philips gludekļa īpaši skaidrais indikators ļauj skaidri redzēt ūdens līmeni, tāpēc vienmēr varat zināt, vai ūdens tvertnē ir pietiekoši daudz ūdens.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Daniel Woj
20/11/2019
Polska
Now days is hard to buy Iron with ceramic base
I am very happy I bought this product in 2007. It is already more than 10 years and Iron works fantastic. My friends have been using my Iron and decided to throw their Iron away and get one with ceramic base, but unfortunately there is nothing in the shops. Only some kind of Teflon covered inventions. So people are jealous that I have such fabulous Iron :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3220 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3220 Żelazko parowe