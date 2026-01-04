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GC3230/02
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Ar īpaši lielo ūdens ievadi, ūdens pievienošana jūsu gludeklī ir ātra un viegla. Tā aizņem tikai dažas sekundes, un vairs nepastāv risks nošļakstīt ūdeni visapkārt!
Pateicoties EasyCare īpaši garajam 3 m vadam, varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas un pat tālāk!
Philips gludekļa īpaši skaidrais indikators ļauj skaidri redzēt ūdens līmeni, tāpēc vienmēr varat zināt, vai ūdens tvertnē ir pietiekoši daudz ūdens.
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