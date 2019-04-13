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Izbeigta ražošana

Tvaika gludeklis

GC3240/02

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli

EasyCare — izskatīties lieliski ir tik vienkārši!

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Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli

Īpaši liela ūdens ievade ātrai, vieglai uzpildīšanai

Īpaši liela ūdens ievade ātrai, vieglai uzpildīšanai

Ar īpaši lielo ūdens ievadi, ūdens pievienošana jūsu gludeklī ir ātra un viegla. Tā aizņem tikai dažas sekundes, un vairs nepastāv risks nošļakstīt ūdeni visapkārt!

Īpaši garš vads maksimālai sasniedzamībai

Īpaši garš vads maksimālai sasniedzamībai

Pateicoties EasyCare īpaši garajam 3 m vadam, varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas un pat tālāk!

Īpaši skaidrs indikators labi redzamam ūdens līmenim

Īpaši skaidrs indikators labi redzamam ūdens līmenim

Philips gludekļa īpaši skaidrais indikators ļauj skaidri redzēt ūdens līmeni, tāpēc vienmēr varat zināt, vai ūdens tvertnē ir pietiekoši daudz ūdens.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Хороша праска

Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3240/02 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3240/02 Парова праска

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