30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli
EasyCare — izskatīties lieliski ir tik vienkārši!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Ar īpaši lielo ūdens ievadi, ūdens pievienošana jūsu gludeklī ir ātra un viegla. Tā aizņem tikai dažas sekundes, un vairs nepastāv risks nošļakstīt ūdeni visapkārt!
Pateicoties EasyCare īpaši garajam 3 m vadam, varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas un pat tālāk!
Philips gludekļa īpaši skaidrais indikators ļauj skaidri redzēt ūdens līmeni, tāpēc vienmēr varat zināt, vai ūdens tvertnē ir pietiekoši daudz ūdens.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Okes
13/04/2019
Україна
Хороша праска
Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3240/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3240/02 Парова праска