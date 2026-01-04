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GC3321/02
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3m vads
Pateicoties lielajai 300 ml ūdens tvertnei, ūdens jāuzpilda retāk, tādējādi ar vienu uzpildes reizi var izgludināt vairāk apģērba.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Ar Philips gludekļa īpaši garo 3 m vadu jūs varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas – un pat tālāk!
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