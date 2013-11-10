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2300 W
35 g/min tvaika padeve
100 g papildu tvaiks
Pateicoties lielajai 300 ml ūdens tvertnei, ūdens būs jāuzpilda retāk. Tādējādi jūs ar vienu uzpildes reizi varat izgludināt vairāk apģērba.
Ar Philips gludekļa īpaši garo 3 m vadu jūs varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas – un pat tālāk!
Philips gludekļa īpaši skaidrais indikators ļauj skaidri redzēt ūdens līmeni, tāpēc vienmēr varat zināt, vai ūdens tvertnē ir pietiekoši daudz ūdens.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
krzysztof57
10/11/2013
Polska
Produkt w pełni zaspakaja moje wymagania w zakresie prasowania
Każdy ,kto myśli o zakupie żelazka - bez namysłu kup ten produkt i pełna satysfakcja po Twojej stronie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe
Serg.S
26/10/2021
Україна
Гарна праска.
Гарна праска, добре прасує навіть в малодоступних місцях тому, що нагрівається носик. Добре подає пару, та чистить канали кнопкою. Працює вже досить давно.
Plusi
Класна праска.
Mīnusi
Немає.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3330/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3330/02 Парова праска