30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
3 m vads
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Godalgas
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Pawcio
25/01/2013
Polska
tylko pytanie
W danych technicznych napisane jest: "Łatwa konfiguracja i przechowywanie: Duży otwór wlewowy wody, Wbudowany schowek na przewód" Moje pytanie brzmi: gdzie ten wbudowany schowek na przewód????????????????????????????????????????
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Naty
17/06/2018
Slovensko
Inú nechcem
Mám ju už desať rokov, nedám na ňu dopustiť. Dúfam ak doslúži, že nájdem jej podobnú.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
Alicja
18/12/2013
Polska
Produkt jest uzyteczny
Żelazko posiadam od 4 lat i jestem z niego zadowolona. Lubie uzytkować rzeczy dobrej jakosci i łatwe w obsłudze, a wskazane żelazko takie własnie jest. Bywają problemy z parą (bo za dobrze by było, gdyby zawsze wszystko działało doskonale:) ), ale wystarczy regularnie czyścić i odkamieniać dozownik, ale nie zawsze człowiek ma takie czynności czas i chęci:). Mimo wszystko bardzo polecam produkty tej firmy, gdyż jestem zadowolona z nich i zawsze chętnie korzystam z nowości jakie się pojawiają
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3340 Żelazko parowe