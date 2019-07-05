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3 m vads
Ar īpaši lielo ūdens ievadi, ūdens pievienošana jūsu gludeklī ir ātra un viegla. Tā aizņem tikai dažas sekundes, un vairs nepastāv risks nošļakstīt ūdeni visapkārt!
Pateicoties EasyCare īpaši garajam 3 m vadam, varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas un pat tālāk!
Philips gludekļa īpaši skaidrais indikators ļauj skaidri redzēt ūdens līmeni, tāpēc vienmēr varat zināt, vai ūdens tvertnē ir pietiekoši daudz ūdens.
Godalgas
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
agidulyan
05/07/2019
Україна
Можно брать
По опыту предыдущих утюгов - перекручивался и перегибался кабель. В этом - с этим вопрос нормальный. Хороший кабель. По основных характеристикам оправдывает себя. Поверхность очень надежная, не загрязняется и легко гладит. Единственное исключение: кнопки ручной подачи пара и вспрыска - слабый пластик, вышли из строя.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3388/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300 series GC3388/02 Парова праска