ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai

Izbeigta ražošana

Tvaika gludeklis

GC3584/30

4.9
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
Philips SmoothCare tvaika gludekļu klāstam ir viena no lielākajām ūdens tvertnēm, kāda pieejama tvaika gludekļos. Gludiniet ilgāk bez uzpildīšanas! Jaudīga tvaika padeve ļauj viegli izgludināt stingras krokas.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis ar lielu ūdens tvertni

Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai

  • Tvaiks 45 g/min;180 g papildu tvaiks

  • Keramiska gludināšanas virsma

  • 2600 W

  • Automātiska izslēgšanās

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.

Atkaļķošanas funkcija neļauj gludeklī veidoties katlakmenim

Atkaļķošanas funkcija neļauj gludeklī veidoties katlakmenim

Atkaļķošanas funkcija ļauj viegli izskalot Philips gludekli, lai likvidētu kaļķa daļiņas. Tas pagarinās gludekļa darbmūžu.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Зручно, швидко, якісно

Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.

Plusi

Відносно недорога, якісна, легка в користуванні

Mīnusi

Вага, можно трошки легшу.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Чудова правска

Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска

11/11/2019

Україна

Україна

Лёгкий и очень удобный утюг!

Приобрела этот утюг совсем недавно. Привлекло множество функций за такую доступную цену. Сразу "бросилось" в глаза то, что утюг автоматически отключается. С маленьким ребенком это очень актуально, так как часто отвлекаешься и можешь забыть о том, что делал до... утюг лёгкий, красивый, удобно ложится в руку, быстро и качественно утюжит даже очень плотную ткань. Однозначно рекомендую!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.