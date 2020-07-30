30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 45 g/min;180 g papildu tvaiks
Keramiska gludināšanas virsma
2600 W
Automātiska izslēgšanās
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Atkaļķošanas funkcija ļauj viegli izskalot Philips gludekli, lai likvidētu kaļķa daļiņas. Tas pagarinās gludekļa darbmūžu.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
4.9
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Alla5149
30/07/2020
Україна
Зручно, швидко, якісно
Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.
Plusi
Відносно недорога, якісна, легка в користуванні
Mīnusi
Вага, можно трошки легшу.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска
SJV27
12/11/2019
Україна
Чудова правска
Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска
DianaKoala
11/11/2019
Україна
Лёгкий и очень удобный утюг!
Приобрела этот утюг совсем недавно. Привлекло множество функций за такую доступную цену. Сразу "бросилось" в глаза то, что утюг автоматически отключается. С маленьким ребенком это очень актуально, так как часто отвлекаешься и можешь забыть о том, что делал до... утюг лёгкий, красивый, удобно ложится в руку, быстро и качественно утюжит даже очень плотную ткань. Однозначно рекомендую!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3584/30 Парова праска