Покупала для большой семьи ,чтобы гладить вещи ребенку и постельное белье ,очень удобен в использовании , длинный шнур и прекрасная система безопасности, легко установить правильный режим. Сама поверхность легко очищается от налета . Очень довольна покупкой , служит уже больше двух лет .