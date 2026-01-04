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GC3590/02
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3 m vads
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2300 vati
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
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