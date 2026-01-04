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Izbeigta ražošana

EnergyCareTvaika gludeklis

GC3630/02

1 godalga

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.

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"Zaļāka" ikdiena

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

  • Neslīdošs rokturis

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Automātiska enerģijas taupīšana

Automātiska enerģijas taupīšana

Automātiska enerģijas taupīšana. Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīta elektroenerģija, samazinot liekā tvaika apjomu.

Tehniskā specifikācija

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā