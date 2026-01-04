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Izbeigta ražošana
GC3630/02
100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.
Neslīdošs rokturis
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Automātiska enerģijas taupīšana. Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīta elektroenerģija, samazinot liekā tvaika apjomu.
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