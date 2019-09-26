30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
2400 W
140 g papildu tvaiks
EKO
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Godalgas
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Vercsi
26/09/2019
Magyarország
Nagyon szuper vasaló.i
Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
Honor
24/01/2019
Magyarország
Kiváló és tartós
A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
Kenoby
21/03/2016
България
Verificēts pircējs
лека и лесна за употреба
Чудесен продукт. Не е необходимо да се натиска по време на гладене.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 Парна ютия
Samazina līdz pat 25% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma