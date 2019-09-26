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  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

Izbeigta ražošana

EcoCareTvaika gludeklis

GC3720/32

4.8

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar automātisko enerģijas taupīšanu un 30% atkārt. izmantotu mater.

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

  • 2400 W

  • 140 g papildu tvaiks

  • EKO

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper vasaló.i

Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló és tartós

A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

21/03/2016

България

България

Verificēts pircējs

лека и лесна за употреба

Чудесен продукт. Не е необходимо да се натиска по време на гладене.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 Парна ютия

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Samazina līdz pat 25% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma