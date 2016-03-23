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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32

Izbeigta ražošana

EnergyCareTvaika gludeklis

GC3760/32

3.7

| (3) Atsauksmes

1 godalga

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.

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100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

  • 2400 W

  • 160 g papildu tvaiks

  • Automātiska izslēgšanās

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Automātiska enerģijas taupīšana

Automātiska enerģijas taupīšana

Automātiska enerģijas taupīšana. Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīta elektroenerģija, samazinot liekā tvaika apjomu.

Neslīdošs rokturis ilgstošam gludināšanas komfortam

Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

4
3
2

23/03/2016

Polska

Polska

POLECAM

UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

15/07/2012

Polska

Polska

Prasowanie to teraz przyjemność.

Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

09/07/2016

Polska

Polska

Żelazko równo miesiąc po upływie gwarancji przestało działać

Żelazko w miesiąc po upływie gwarancji zepsuło się. Kabel w środku prawdopodobnie uległ zniszczeniu. Coś przestało "stykać" i po prasowaniu. Po za tym super żelazko, proste w użyciu bez zbędnych dodatków

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

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