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Izbeigta ražošana
GC3760/32
100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
2400 W
160 g papildu tvaiks
Automātiska izslēgšanās
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Automātiska enerģijas taupīšana. Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīta elektroenerģija, samazinot liekā tvaika apjomu.
Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.
Godalgas
3.7
no 5
3
Atsauksmes
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Iwona88
09/07/2016
Polska
Żelazko równo miesiąc po upływie gwarancji przestało działać
Żelazko w miesiąc po upływie gwarancji zepsuło się. Kabel w środku prawdopodobnie uległ zniszczeniu. Coś przestało "stykać" i po prasowaniu. Po za tym super żelazko, proste w użyciu bez zbędnych dodatków
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe