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EnergyCare Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
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GC3760/32
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Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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