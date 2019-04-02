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Izbeigta ražošana
GC3802/20
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 40 g/min;140 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiks līdz pat 140 g ātrai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
3.7
no 5
3
Atsauksmes
Veronikash93
02/04/2019
Україна
Этот утюг идеальный
Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Парова праска
mojmirr
13/12/2017
Česká republika
Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře
Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
rufios
08/09/2017
България
Лош избор
Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Парна ютия
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Парна ютия