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Izbeigta ražošana

Azur PerformerTvaika gludeklis

GC3802/20

3.7
| (3) Atsauksmes

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Mūsu automātiskā tvaika kontrole nodrošina nepieciešamo tvaika apjomu katram audumam. SteamGlide gludināšanas virsma nodrošina izcilu gludināšanu, lai to padarītu ātrāku.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu novatorisko tvaika un temperatūras kontroli

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 40 g/min;140 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 40 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 40 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Papildu tvaiks līdz pat 140 g ātrai kroku izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

4
3
2

02/04/2019

Україна

Україна

Этот утюг идеальный

Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Парова праска

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře

Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

08/09/2017

България

България

Лош избор

Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

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