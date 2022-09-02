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Izbeigta ražošana

Azur PerformerTvaika gludeklis

GC3810/20

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Mūsu automātiskā tvaika kontrole nodrošina nepieciešamo tvaika apjomu katram audumam. SteamGlide Plus gludināšanas virsma nodrošina zibensātru gludināšanu.
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Ar mūsu novatorisko tvaika un temperatūras kontroli

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 40 g/min;150 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 40 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 40 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmus burzījumus

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmus burzījumus

Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

02/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

За мен продуктите с марката Филипс са най-доброто

Изключително съм доволна от продукта.Ютията е много практична, удобна, лека и надеждна.Ползвам я от доста време!

Plusi

качество, гаранция, дизайн, ефективност

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

20/12/2018

България

България

Отлично

Препорьчвам на потребителите!С удоволствие я ползвувам!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

05/04/2018

Hrvatska

Hrvatska

Lakoća peglanja

Pegla koja klizi po površini materijala, dajući dovoljno pare za savršeno peglanje. Ujedno vrhom zalazi u delove odeće peglajući nedostupne delove.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.