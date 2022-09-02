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Tvaiks 40 g/min;150 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Godalgas
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
medenca
02/09/2022
България
Verificēts pircējs
За мен продуктите с марката Филипс са най-доброто
Изключително съм доволна от продукта.Ютията е много практична, удобна, лека и надеждна.Ползвам я от доста време!
Plusi
качество, гаранция, дизайн, ефективност
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
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Вили1972
20/12/2018
България
Отлично
Препорьчвам на потребителите!С удоволствие я ползвувам!
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GOGA61
05/04/2018
Hrvatska
Lakoća peglanja
Pegla koja klizi po površini materijala, dajući dovoljno pare za savršeno peglanje. Ujedno vrhom zalazi u delove odeće peglajući nedostupne delove.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo