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Tvaiks 40 g/min; 160 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izcilam gludināšanas rezultātam.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.
Godalgas
4.6
no 5
32
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Ane13
20/11/2018
Lietuva
Lygintuvas
labai geras ir kokybiškas, puikiai lygina kampus, smailus galas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Azur Performer GC3811/80“ garų lygintuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Azur Performer GC3811/80“ garų lygintuvas
Adrian42
07/05/2019
România
Placerea de a calca
Am cuparat acest fier de calcat si sunt foarte multumit de el. Este foarte bun si vi-l recomand cu placere.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
BOLARI
24/02/2019
Magyarország
Tökéletes
A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló