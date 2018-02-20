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Tvaiks 40 g/min;160 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
RomKo
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost s výrobkem.
Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Miluška
29/11/2017
Česká republika
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička