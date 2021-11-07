ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

Izbeigta ražošana

Azur PerformerTvaika gludeklis

GC3821/80

5
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Mūsu automātiskā tvaika kontrole nodrošina nepieciešamo tvaika apjomu katram audumam. SteamGlide Plus gludināšanas virsma nodrošina zibensātru gludināšanu.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu novatorisko tvaika un temperatūras kontroli

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 40 g/min; 160 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 40 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 40 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 160 g

Papildu tvaiks līdz pat 160 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска!

Це моя перша праска про яку хочеться залишити відгук) Вона чудова! В ній прекрасно все: зручна в користуванні, вигладжує чудово і шовк і більш грубі речі, пар працює відмінно. Працювати з нею одне задоволення))) Тому сміло можу рекомендувати її!

Plusi

Все в ній чудово)

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска

23/08/2020

Україна

Україна

Надійний!

Користуюсь майже 4 роки і жодних нарікань. Із плюсів - тоненький носик, що дозволяє прасувати у важкодоступних місцях.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.