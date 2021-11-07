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Tvaiks 40 g/min; 160 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.
Godalgas
5.0
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
HenaPH
07/11/2021
Україна
Чудова праска
Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Vitalina877
29/10/2021
Україна
Чудова праска!
Це моя перша праска про яку хочеться залишити відгук) Вона чудова! В ній прекрасно все: зручна в користуванні, вигладжує чудово і шовк і більш грубі речі, пар працює відмінно. Працювати з нею одне задоволення))) Тому сміло можу рекомендувати її!
Plusi
Все в ній чудово)
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Покупець
23/08/2020
Україна
Надійний!
Користуюсь майже 4 роки і жодних нарікань. Із плюсів - тоненький носик, що дозволяє прасувати у важкодоступних місцях.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer GC3821/70 Парова праска