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Tvaika gludeklis

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Tvaika gludeklis

GC4325

Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fails, 6.3 MB
  • 12 March 2024

Tvaika gludeklis ar uzgali, kas iekļūst pat vismazākajās apģērba vietās.Ļoti liela nepārtraukta tvaika izvade (40 g), papildu spēcīgā tvaika padeve (100 g), pagarinātas tvaika izejas un papildu drošības funkcijas.

  • PDF fails
  • 31 March 2024

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