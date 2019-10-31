30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpašo priekšpusi ar pagarinātām tvaika izejām, lai sasniegtu sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Lopasti
31/10/2019
Україна
Рекомендую
Прасую цією праскою із задоволенням.раніше прасування було нелюбимою справою.зараз залюбки.навіть після роботи прасую речі. Із плюсів не пригорає підошва праски.пар подається рівномірно.Мій син якому 12 років.дивлячись на мій ентузіазм сам почав мені допомагати і по вихідним з радістю прасує.причому в нього навіть краще виходить.отже з цією праскою навіть дитина впорається з легкістю.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC4330/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC4330/02 Парова праска