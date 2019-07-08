30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Unikālā tvaika spice apvieno darba virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām tvaika izejām tajā, lai aizsniegtu sīkākās un visgrūtāk sasniedzamās zonas un iegūtu vislabākos gludināšanas rezultātus.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Spargue13
08/07/2019
Україна
Хороший и удобный утюг
Хороший утюг - быстро нагревается, хорошо скользит по ткани, глажка с паром очень понравилась и шнур утюга не запутывается) Отлично справляется со своими функциями, глажка рубашек и блуз одно удовольствие, хорошо проглаживает даже труднодоступные места возле пуговиц и воротника
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC4340/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC4340/02 Парова праска