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GC4411/02
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150 g papildu tvaiks
2400 W
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.
2400 W jauda nodrošina pastāvīgu augstu tvaika padevi, lai varētu viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
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