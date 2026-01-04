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Izbeigta ražošana

Gaiši zilaTvaika gludeklis

GC4411/02

1 godalga

Jauda un precizitāte
Lai gludināšana būtu vieglāka un patīkamāka, ir nepieciešama labākā slīdēšanas un jaudīga tvaika kombinācija. Šis gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz to visu!
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Spēcīgs tvaiks un izcila slīdēšana

Jauda un precizitāte

  • 150 g papildu tvaiks

  • 2400 W

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.

2400 W jauda pastāvīgai tvaika padevei

2400 W jauda pastāvīgai tvaika padevei

2400 W jauda nodrošina pastāvīgu augstu tvaika padevi, lai varētu viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmus burzījumus

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmus burzījumus

Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Tehniskā specifikācija

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