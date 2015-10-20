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Vieglākai un plūstošākai gludināšanai, Jūs vēlaties slīdēšanas un jaudīga tvaika labāko kombināciju. Šis gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz Jums labāko no abiem!
Tvaiks 40 g/min;150 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
2400 vati
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
mijo107
20/10/2015
Polska
Fajny produkt
Na to żelazko namówiła mnie pani w sklepie i nie żałuję. To żelazko jest najlepsze jakim do tej pory prasowałam. Ma bardzo duży wyrzut pary 40g/min. do tego jeszcze ma mnóstwo otworów na stopie żelazka, która gładko sunie po ubraniach to daje świetne rezultaty w prasowaniu. Po za tym stopa żelazka jest zaokrąglona z tyłu co daje nam to że nie gniecie ubrań gdy żelazko przesuwamy z góry na dół. Temperaturę ustawiamy pokrętłem co też nie sprawia problemu. Także polecam bardzo
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4411/32 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4411/32 Żelazko parowe