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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Izbeigta ražošana

AzurTvaika gludeklis

GC4411/32

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Precīza jauda

Vieglākai un plūstošākai gludināšanai, Jūs vēlaties slīdēšanas un jaudīga tvaika labāko kombināciju. Šis gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz Jums labāko no abiem!

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Lielisks tvaiks, lieliska slīdēšana

Precīza jauda

  • Tvaiks 40 g/min;150 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • 2400 vati

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Fajny produkt

Na to żelazko namówiła mnie pani w sklepie i nie żałuję. To żelazko jest najlepsze jakim do tej pory prasowałam. Ma bardzo duży wyrzut pary 40g/min. do tego jeszcze ma mnóstwo otworów na stopie żelazka, która gładko sunie po ubraniach to daje świetne rezultaty w prasowaniu. Po za tym stopa żelazka jest zaokrąglona z tyłu co daje nam to że nie gniecie ubrań gdy żelazko przesuwamy z góry na dół. Temperaturę ustawiamy pokrętłem co też nie sprawia problemu. Także polecam bardzo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4411/32 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4411/32 Żelazko parowe

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