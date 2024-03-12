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Azur Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
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GC4420/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Vieglākai un plūstošākai gludināšanai nepieciešama slīdēšanas un jaudīga tvaika labākais apvienojums. Šis Philips gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz labāko no abiem!
Visi (3)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus