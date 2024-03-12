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Azur Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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AzurTvaika gludeklis

GC4420/02

Azur Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fails, 2.4 MB
  • 12 March 2024

Vieglākai un plūstošākai gludināšanai nepieciešama slīdēšanas un jaudīga tvaika labākais apvienojums. Šis Philips gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz labāko no abiem!

  • PDF fails
  • 31 March 2024

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