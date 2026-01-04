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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02

Izbeigta ražošana

AzurTvaika gludeklis

GC4425/02

1 godalga

Precīza jauda

Vieglākai un plūstošākai gludināšanai nepieciešama slīdēšanas un jaudīga tvaika labākais apvienojums. Šis Philips gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz labāko no abiem!

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Lielisks tvaiks, lieliski slīdošs gludeklis

Precīza jauda

  • Tvaiks 40 g/min;100 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Automātiska izslēgšanās

  • 2400 vati

Īpaši garš 3 m vads maksimālai piekļuvei

Īpaši garš 3 m vads maksimālai piekļuvei

Ar Philips gludekļa īpaši garo 3 m vadu jūs varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas – un pat tālāk!

Smalku audumu aizsargs smalku audumu gludināšanai ar tvaiku

Smalku audumu aizsargs smalku audumu gludināšanai ar tvaiku

Smalko audumu aizsargs ļauj gludināt smalkus apģērbus zemā temperatūrā ar maksimālu tvaiku, neatstājot spīdīgus nospiedumus.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Tehniskā specifikācija

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā