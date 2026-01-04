30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
GC4425/02
Precīza jauda
Vieglākai un plūstošākai gludināšanai nepieciešama slīdēšanas un jaudīga tvaika labākais apvienojums. Šis Philips gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz labāko no abiem!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 40 g/min;100 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās
2400 vati
Ar Philips gludekļa īpaši garo 3 m vadu jūs varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas – un pat tālāk!
Smalko audumu aizsargs ļauj gludināt smalkus apģērbus zemā temperatūrā ar maksimālu tvaiku, neatstājot spīdīgus nospiedumus.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Godalgas
Atsauksmes