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Šis jaudīgais Philips tvaika gludeklis ar Ionic DeepSteam funkciju ir tieši tas, kas nepieciešams visnoturīgāko kroku izgludināšanai. Apvienojumā ar SteamGlide gludināšanas virsmu tas nodrošina lielisku slīdēšanu ar spēcīgu tvaiku, kas iekļūst dziļi audumā.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
100 g papildu tvaiks
2400 W
Jonizācijas process rada mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk audumā. Tas nozīmē, ka pat visnoturīgākos burzījumus var vienkārši izgludināt.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Elektroniskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas tiek atstāts bez uzraudzības vai apgāžas.
Godalgas
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mrfix
03/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Żelazko nie do zdarcia
Żelazko jest w naszym domu od ponad 7 lat. Świetnie się spisuje, od momentu zakupu nie było z nim żadnych problemów.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4430/02 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Pavel
24/11/2013
Polska
Dobre żelazko.
Po 4 latach w żelazku automatyczny wyłącznik czasowy zaczął działać losowo, także w trakcie prasowania. Losowo włączało się także odkamieniania, plując na ubrania kamieniem. Z żelazka w trakcie prasowania leciała woda mocząc ubrania. Niemniej następne żelazko kupiłem z tej samej serii. Bardzo dobre w codziennym użytkowaniu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4430/02 Żelazko parowe