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Izbeigta ražošana

AzurTvaika gludeklis

GC4430/02

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Precīza jauda

Šis jaudīgais Philips tvaika gludeklis ar Ionic DeepSteam funkciju ir tieši tas, kas nepieciešams visnoturīgāko kroku izgludināšanai. Apvienojumā ar SteamGlide gludināšanas virsmu tas nodrošina lielisku slīdēšanu ar spēcīgu tvaiku, kas iekļūst dziļi audumā.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis, kas viegli likvidē krokas ar Ionic DeepSteam funkciju

Precīza jauda

  • 100 g papildu tvaiks

  • 2400 W

Mazākas tvaika daļiņas iekļūst dziļāk noturīgos burzījumos

Mazākas tvaika daļiņas iekļūst dziļāk noturīgos burzījumos

Jonizācijas process rada mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk audumā. Tas nozīmē, ka pat visnoturīgākos burzījumus var vienkārši izgludināt.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Elektroniska izslēgšanās, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības

Elektroniska izslēgšanās, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības

Elektroniskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas tiek atstāts bez uzraudzības vai apgāžas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

03/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Żelazko nie do zdarcia

Żelazko jest w naszym domu od ponad 7 lat. Świetnie się spisuje, od momentu zakupu nie było z nim żadnych problemów.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4430/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4430/02 Żelazko parowe

24/11/2013

Polska

Polska

Dobre żelazko.

Po 4 latach w żelazku automatyczny wyłącznik czasowy zaczął działać losowo, także w trakcie prasowania. Losowo włączało się także odkamieniania, plując na ubrania kamieniem. Z żelazka w trakcie prasowania leciała woda mocząc ubrania. Niemniej następne żelazko kupiłem z tej samej serii. Bardzo dobre w codziennym użytkowaniu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4430/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4430/02 Żelazko parowe

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