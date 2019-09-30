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Tvaiks 45 g/min; 170 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.
Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
pajasano
30/09/2019
Česká republika
dobře se s ní pracuje
v pohodě žehlička, lehká, rychle se nahřívá a pracuje
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
peta606
01/10/2017
Česká republika
Luxusní :-)
Naprosto spokojená, jednoduché ovládání, úžasná špička na detajly... :-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli