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Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 45 g/min;170 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.
Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.
Godalgas
4.9
no 5
85
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
ZofiaA
27/06/2017
Polska
Świetny sprzęt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko pomocne zapracowanym mamom. Stosy ubrań znikają szybko, ponieważ prasowanie jest łatwe i wygodne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
milka123
13/06/2017
Polska
Ten produkt ma wiele wspaniałych funkcji
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo Bardzo Polecam Cudowne Urządzenie łatwe do obsługi najlepsze jakie miałam, bardzo szybko prasuje zwalcza wszystkie zagniecenia jest bardzo poręczne i dochodzi do wszytskich jak najmnijeszych zagnieceń. Szybko można dobrać każdą temperaturę żeby wykorzystać do każdego materiału. Z każdym materiałem sobie radzi. Najlepszy sprzęt jaki kolweik miała bardzo polecam. Za taką cenę warto go mieć.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Marta7ReRo
12/06/2017
Polska
Ten produkt jest mocny :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko to przetestowałam porównując do modelu niższego, azur performer. Ba dużo mocniejsze uderzenie pary, prasuje z łatwością nawet najbardziej wymagającą odzież. Szybko się nagrzewa i ma dość pojemny zbiornik na wodę. Stopa prowadzi się bardzo łatwo i zwinnie. Jest odrobinę lepszy od "niższego brata" właśnie przez to, że mocniej paruje :) Produkt godny polecenia spośród zwykłych żelazek.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli