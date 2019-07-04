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Tvaiks 45 g/min;180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
aligator85s
04/07/2019
Україна
Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування
Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Jaňula
22/03/2017
Česká republika
Verificēts pircējs
Super
Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička