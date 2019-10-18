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Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 45 g/min;180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.
Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.
Godalgas
4.9
no 5
10
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Monika0814
18/10/2019
Magyarország
Ez a termék minden szempontból kivàló
Könnyű hasznàlni, jó a kialakítása ,hatékony és designos
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
SLTT
11/02/2019
Magyarország
Egyszerűen imádom, mert mindentéren azt tudja, amit kell.
Nagyon örülök, hogy végre megtaláltam a számomra tökéletes vasalót. A választáskor egyértelműen az orra miatt esett rá a döntésem és megérte, mert imádom, hogy a legkisebb részekhez is hozzáférhetek vele. A másik a hirtelen leadható extra gőz mennyiség, egy-egy makacsabb gyűrődés esetén aranyat ér. Az általam kiemelt kedvenc tulajdonságai mellett nagyon szeretem, hogy könnyen siklik, nem kell bajlódni a vízkőmentesítéssel, a gőz mindig szépen és egyenletesen jön, és ráadásul könnyű vasaló.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
riikaa08
08/02/2019
Magyarország
Könnyű használat, precíz kivitelezés.
Nagyon szeretem, igazán könnyű vele vasalni. A "hegyes" orrával könnyen tudok bármilyen kis dolgot, élet vasalni stb. Tökéletes a formája, rááll az ember kezére. Gőzfunkciója hibátlan, gyorsan melegszik, szinte azonnal lehet vele vasalni. Csak ajánlani tudom! Igaz még csak max 1 hónapja van még de nagyon szeretem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
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