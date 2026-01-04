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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4516/20

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.
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Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 45 g/min;190 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

SteamGlide Plus gludināšanas virsma: vislabākā slīdamība, ātrāka gludināšana

SteamGlide Plus gludināšanas virsma: vislabākā slīdamība, ātrāka gludināšana

Mūsu labākā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vieglākai gludināšanai. Pārdomāti izstrādātās atveres garantē vienmērīgu tvaika sadali.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli