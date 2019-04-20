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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4516/46

3

| (6) Atsauksmes

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu ar vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa likvidēšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.

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Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 45 g/min;190 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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3.0

no 5

6

Atsauksmes

4
3
2

20/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon szeretem, egyszerű de nagyszerű

Már évek óta megvan, nagyon szeretem, gyakran használom, úgyhogy remélem sokáig velem lesz még:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

28/08/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Könnyű használni, gyorsan eléri a beállított hőmérsékletet.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

13/12/2017

România

România

multumit

Util in casa,simplu ,usor ,multumit de achizitie .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli