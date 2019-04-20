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Izbeigta ražošana
GC4516/46
Ātrāk*, vieglāk un gudrāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu ar vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa likvidēšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 45 g/min;190 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.
Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.
Godalgas
3.0
no 5
6
Atsauksmes
Heni20000
20/04/2019
Magyarország
Nagyon szeretem, egyszerű de nagyszerű
Már évek óta megvan, nagyon szeretem, gyakran használom, úgyhogy remélem sokáig velem lesz még:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
Klau84
28/08/2018
Magyarország
Tökéletes
Könnyű használni, gyorsan eléri a beállított hőmérsékletet.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
Vecinul
13/12/2017
România
multumit
Util in casa,simplu ,usor ,multumit de achizitie .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40
Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli