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Izbeigta ražošana
GC4517/26
Ātrāk*, vieglāk un gudrāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.
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Tvaiks 45 g/min;190 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Mūsu labākā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vieglākai gludināšanai. Pārdomāti izstrādātās atveres garantē vienmērīgu tvaika sadali.
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