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Izbeigta ražošana
GC4519/30
Ātrāk*, vieglāk un gudrāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu ar vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa likvidēšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.
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Tvaiks 45 g/min;190 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās + atkaļķošana
2400 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.
Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.
Godalgas
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Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli