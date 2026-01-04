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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4519/30

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu ar vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa likvidēšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.

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Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 45 g/min;190 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Automātiska izslēgšanās + atkaļķošana

  • 2400 vati

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

Tehniskā specifikācija

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli